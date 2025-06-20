الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة

وأغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة اليوم الجمعة، لكنه خسر 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2 بالمئة، لكنه خسر ما يقرب من 1 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.
وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على انخفاض مؤقت بنسبة 0.2 بالمئة يوم الجمعة، وخسر أيضاً قيمته خلال الأسبوع بأكمله.
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