الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة

الوكيل الإخباري- اختتمت الأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكنها سجلت خسائر كبيرة خلال الأسبوع بأكمله، مع استمرار تركيز المستثمرين على الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

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وأغلق مؤشر ستوكس أوروبا 600 تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.1 بالمئة اليوم الجمعة، لكنه خسر 1.5 بالمئة خلال الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.2 بالمئة، لكنه خسر ما يقرب من 1 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.



كما أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.2 بالمئة، على الرغم من إغلاقه الإيجابي بنسبة 0.5 بالمئة اليوم الجمعة.



وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني على انخفاض مؤقت بنسبة 0.2 بالمئة يوم الجمعة، وخسر أيضاً قيمته خلال الأسبوع بأكمله.