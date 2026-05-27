الأربعاء 2026-05-27 11:00 م

الأسهم الأوروبية ترتفع مع تقييم المستثمرين للتطورات السياسية ضد إيران

الأربعاء، 27-05-2026 10:08 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين للتطورات العسكرية ضد إيران، فيما أنهت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت تعاملاتها على ارتفاع.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً بـ0.1 بالمئة ليغلق عند 628.64 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.43 بالمئة، وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.13 بالمئة، بينما زاد مؤشر فوتسي 100 في إنكلترا 0.13 بالمئة.

 
 


