الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من أسهم شركات التعدين، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى الفدرالي الأميركي ترقبا لإطلاقه دورة من التيسير النقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 514.5 نقطة، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة، بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في آب بما يتماشى مع القراءة الأولية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.