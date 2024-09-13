الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 514.5 نقطة، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة، بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة 2.2 بالمئة على أساس سنوي في آب بما يتماشى مع القراءة الأولية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وبعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة على الودائع إلى 3.5 بالمئة أمس الخميس، ينصب تركيز المستثمرين الآن على حجم الخفض الذي سيتبناه المركزي الأميركي الأسبوع المقبل.
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