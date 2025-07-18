الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة

وصعد المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 0.3 بالمئة إلى 548.84 نقطة، مع أداء إيجابي لمعظم القطاعات، في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
كما شهدت المؤشرات الإقليمية الرئيسية، داكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي، وفوتسي 100 البريطاني ارتفاعات طفيفة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
ومن بين البورصات الرئيسية، يتصدر مؤشر كاك 40 الفرنسي المكاسب بارتفاع قدره 0.5 بالمئة، كما شهد مؤشر داكس الألماني ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة ومؤشر فوتسي 100 اللندني بنسبة 0.1 بالمئة.
وجاء هذا الأداء في أعقاب تسجيل مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية الخميس، مدفوعة ببيانات اقتصادية قوية وتحديثات أرباح أظهرت استمرار إنفاق المستهلكين الأميركيين بقوة.
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