الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلةً مكاسب أسبوعية وشهرية مما يعكس إقبالاً قوياً على المخاطرة وتفاؤلاً بسبب نتائج قوية لشركات رغم حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية.

اضافة اعلان