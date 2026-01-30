الأحد 2026-02-01 10:09 م

الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا
الأسهم الأوروبية
 
الجمعة، 30-01-2026 09:51 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مسجلةً مكاسب أسبوعية وشهرية مما يعكس إقبالاً قوياً على المخاطرة وتفاؤلاً بسبب نتائج قوية لشركات رغم حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية.

اضافة اعلان


وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي 0.54 بالمئة، وأنهى المؤشر شهر كانون الثاني مرتفعاً 2.6 بالمئة وفق المستويات الحالية، ليسجل زيادة للشهر السابع على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب الشهرية منذ عام 2021، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

أخبار محلية بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين

العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة



 




الأكثر مشاهدة