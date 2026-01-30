الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية

وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي 0.54 بالمئة، وأنهى المؤشر شهر كانون الثاني مرتفعاً 2.6 بالمئة وفق المستويات الحالية، ليسجل زيادة للشهر السابع على التوالي في أطول سلسلة من المكاسب الشهرية منذ عام 2021، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
