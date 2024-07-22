الأسهم الأوروبية ترتفع وتعوّض خسائر الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم الاثنين، على ارتفاع؛ لتعوض الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع الماضي.



وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 0.6 بالمئة، بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية يوم الجمعة الماضي بنحو 0.8، متكبدا الخسارة الأسبوعية الأكبر منذ بداية العام بأكثر من اثنين بالمئة.



وارتفعت معظم مؤشرات القطاعات مع صعود البناء والمواد 0.8 بالمئة، ليكون بين المؤشرات الأفضل أداء، وقفز سهم بيليمو 12.5 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة السويسرية المصنعة لحلول التدفئة والتهوية توقعات مبيعاتها.



وانخفض سهم رايان إير 12.3 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة هبوط أرباحها الفصلية 46 بالمئة لتتخلف عن التقديرات، وأدى ذلك إلى تراجع المؤشر الفرعي لشركات السفر والترفيه 0.9 بالمئة.



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