الأسهم الأوروبية تسجّل تراجعات جماعية في ختام التعاملات

ودفعت هذه العوامل المستثمرين إلى خفض مستويات المخاطرة، ما انعكس مباشرة على حركة المؤشرات الرئيسية في القارّة.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.01 بالمئة عند الإغلاق، متأثرًا بموجة بيع شملت مختلف القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها التكنولوجيا، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر داكس الألماني منخفضًا بنسبة 0.64 بالمئة، مواصلاً خسائره وسط ضبابية المشهد الاقتصادي.
كما تكبّد مؤشر كاك الفرنسي خسائر بلغت 0.76 بالمئة. وفي بريطانيا، أغلق مؤشر فوتسي على هبوط هو الأكبر بين نظرائه الأوروبيين، بتراجع قدره 1.11 بالمئة.
