الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بنسبة 0.02%، بعد ثلاث جلسات إيجابية، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل غياب العوامل المؤثرة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وتصدّر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني المؤشرات الأوروبية بارتفاع 0.23%، مدفوعًا بتقدّم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام.
في المقابل، انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ليُغلق عند 24,294.89 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.19% ليغلق عند 7,804.87 نقطة.
بترا
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