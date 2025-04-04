الأسهم الأوروبية تعاني من انخفاضات كبيرة

وأغلق مؤشر ستوكس الأوروبي منخفضاً بنسبة 5.1 بالمئة، مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ موجة البيع التي أججتها جائحة كورونا في عام 2020، كما انخفض المؤشر بنحو 12 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 3 آذار، ما يؤكد دخوله منطقة تصحيح، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
وكما كانت الخسارة الأسبوعية للمؤشر، التي تجاوزت 8 بالمئة، هي الأسوأ له منذ خمس سنوات، حيث تجنب المستثمرون المخاطرة ولجأوا إلى أصول الملاذ الآمن.
كما انخفض مؤشر داكس الألماني، ومؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو، بنسبة 5 بالمئة و4.6 بالمئة على التوالي.
وصعد مؤشر تقلبات سوق الأسهم في منطقة اليورو بمقدار 8.68 نقطة ليصل إلى 34.2 نقطة، وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ أكثر من عامين، كما انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد.
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