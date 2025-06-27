الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مسجلة مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع جماعي مسجلةً مكاسب أسبوعية، مع تقييم المستثمرين لتطورات إيجابية بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزّز الآمال بإبرام اتفاقات إضافية قبل انتهاء المهلة المحددة في تموز المقبل لتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة.

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وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 1.09 بالمئة ليصل إلى 543.32 نقطة، مسجلاً أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع، في حين حققت المؤشرات الرئيسية في باقي أنحاء أوروبا ارتفاعات جماعية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1.48 بالمئة إلى 24.000.27 نقطة، في حين كسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.78 بالمئة إلى 7.691.55 نقطة.



وأغلق مؤشر فوتسي البريطاني فوتسي 100 مرتفعاً بنحو 0.72 بالمئة إلى 8,798.91 نقطة.

وقاد قطاع السيارات الأوروبي المكاسب، مع ارتفاع أسهم شركاته بنسبة 1.5 بالمئة، تلاه قطاع الإعلام بارتفاع 1.2 بالمئة.