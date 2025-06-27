الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي مسجلة مكاسب أسبوعية

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 1.09 بالمئة ليصل إلى 543.32 نقطة، مسجلاً أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع، في حين حققت المؤشرات الرئيسية في باقي أنحاء أوروبا ارتفاعات جماعية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 1.48 بالمئة إلى 24.000.27 نقطة، في حين كسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.78 بالمئة إلى 7.691.55 نقطة.
وأغلق مؤشر فوتسي البريطاني فوتسي 100 مرتفعاً بنحو 0.72 بالمئة إلى 8,798.91 نقطة.
وقاد قطاع السيارات الأوروبي المكاسب، مع ارتفاع أسهم شركاته بنسبة 1.5 بالمئة، تلاه قطاع الإعلام بارتفاع 1.2 بالمئة.
وارتفعت أسهم شركتي الملابس الرياضية الألمانيتين بوما وأديداس بنسبة 4.3 بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي، بعد إعلان شركة نايكي الأميركية عن نتائج فصلية فاقت توقعات السوق.
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