الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

الوكيل الإخباري- أنهت الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب ملحوظة مع صعود معظم القطاعات وهبوط النفط وتقدم المحادثات بين أميركا وإيران.

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وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.4 بالمئة عند الإغلاق، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



بينما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 1.6 بالمئة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي 1.65 بالمئة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني 2 بالمئة.