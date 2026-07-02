الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.4 بالمئة عند الإغلاق، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
بينما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 1.6 بالمئة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي 1.65 بالمئة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني 2 بالمئة.
جاءت غالبية القطاعات الإقليمية في المنطقة الخضراء، باستثناء قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنحو 2.4 بالمئة عند نهاية الجلسة، ليحد من مكاسب السوق.
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