الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

وحافظ مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الزخم الإيجابي للجلسات الخمس الماضية على الرغم من التقلبات، وارتفع 2.08 نقطة أو بنسبة 0.40 بالمئة إلى مستوى 519.53 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 27.26 نقطة أو بنسبة 0.37 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7330.54 نقطة،
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 126.66 نقطة أو بنسبة 0.63 بالمئة إلى مستوى 20358.80 نقطة.
كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 13.57 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8349.38 نقطة.
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