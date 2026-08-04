الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 بالمئة، ليغلق عند 26202.35 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بعد الرقم القياسي الذي حققه في الجلسة السابقة.
وسجل مؤشر "إم آي بي" الإيطالي أكبر المكاسب بنسبة 1.26 بالمئة، ليغلق عند 53540.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة مدريد بنسبة 0.21 بالمئة، ليغلق عند 20023.60 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا، كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة.
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