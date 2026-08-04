الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر "كاك 40 الفرنسي" بنسبة 0.61 بالمئة، ليغلق عند 8666.63 نقطة.

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كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 بالمئة، ليغلق عند 26202.35 نقطة، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بعد الرقم القياسي الذي حققه في الجلسة السابقة.