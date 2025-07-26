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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري- أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية، اليوم السبت، على انخفاض في ختام التعاملات.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، أنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي التداول منخفضًا بنسبة 0.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة.


كما انخفض المؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة، وتراجع المؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة، وهبط المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمئة.

 

بترا

 
 
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