الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على تباين، وسط متابعة المستثمرين لبيانات النمو في بريطانيا وتطورات التضخم في منطقة اليورو، إلى جانب ترقب نتائج محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمئة، فيما أغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضاً 0.14 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).