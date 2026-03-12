الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع صعود أسعار النفط

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض ملحوظ، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الحرب في إيران وتقلبات أسعار النفط العالمية، مع أداء متباين للقطاعات.

وقادت شركات الكيماويات والمرافق المكاسب، بينما ضغطت أسهم البنوك على المؤشر مع تصاعد المخاوف بشأن انكشافها على منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .