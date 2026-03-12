الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع صعود أسعار النفط

وقادت شركات الكيماويات والمرافق المكاسب، بينما ضغطت أسهم البنوك على المؤشر مع تصاعد المخاوف بشأن انكشافها على منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.71 بالمئة ليغلق عند 7,984 نقطة، فيما تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.47 بالمئة، أما مؤشر "داكس" الألماني فقد خسر 0.29 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ بداية العام
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
-
النفط يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل
-
الوكالة الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية
-
الطاقة الدولية تعتزم طرح أكبر كمية احتياطيات نفطية لخفض الأسعار
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
الإسترليني يستقر أمام الدولار واليورو
-
أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض