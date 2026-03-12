الخميس 2026-03-12 11:08 م

الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع مع صعود أسعار النفط

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض ملحوظ، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الحرب في إيران وتقلبات أسعار النفط العالمية، مع أداء متباين للقطاعات.

وقادت شركات الكيماويات والمرافق المكاسب، بينما ضغطت أسهم البنوك على المؤشر مع تصاعد المخاوف بشأن انكشافها على منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.71 بالمئة ليغلق عند 7,984 نقطة، فيما تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.47 بالمئة، أما مؤشر "داكس" الألماني فقد خسر 0.29 بالمئة.

 
 


