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الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-07-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري- أقفلت الأسواق الأوروبية تداولاتها اليوم الجمعة على تراجع واضح، مسجلة خسائر أسبوعية، وسط تصاعد الترقب بشأن مصير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الأميركية لتعليق الرسوم في 9 تموز، وترقب المستثمرين لمخاطر التعرفات.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.50 بالمئة ليصل إلى 541.06 نقطة، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الكبرى أداءً سلبياً مماثلاً، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .

في الإجمال، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضاً في جميع المجالات.

في المقابل، استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني في المنطقة الحمراء عند 8.828.65 نقطة.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.57 بالمئة إلى 23.798.12 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.75 بالمئة إلى 7.696.27 نقطة.

بترا
 
 
gnews

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تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية



 
 



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