الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع وتسجل خسائر أسبوعية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.50 بالمئة ليصل إلى 541.06 نقطة، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الكبرى أداءً سلبياً مماثلاً، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
في الإجمال، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضاً في جميع المجالات.
في المقابل، استقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني في المنطقة الحمراء عند 8.828.65 نقطة.
وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.57 بالمئة إلى 23.798.12 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.75 بالمئة إلى 7.696.27 نقطة.
بترا
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