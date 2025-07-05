السبت 2025-07-05 10:20 م
 

الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

أسواق الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
 
السبت، 05-07-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها، اليوم السبت، على تراجع.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 في المئة، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا طفيفًا، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني قرابة 0.6 في المئة، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.8 في المئة، فيما هبط مؤشر "إيبكس" الإسباني بنسبة 1.5 في المئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عجلون

أخبار محلية انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة

أخبار محلية حملة تبرع بالدم في "التخصصي" دعماً لأهل غزة

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي الولايات المتحدة

الزرقاء

أخبار محلية الزرقاء: الإعلان عن جهوزية المركز الوطني للتوحد

غزة

فلسطين إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى قطر لإجراء محادثات تتعلق بالهدنة في غزة

تعبيرية

أخبار محلية ورشة توعوية بمركز فوعرا حول حوادث السير وأسبابها

هيئة شباب كلنا الأردن

أخبار محلية جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي



 
 



الأكثر مشاهدة