الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 في المئة، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا طفيفًا، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني قرابة 0.6 في المئة، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.8 في المئة، فيما هبط مؤشر "إيبكس" الإسباني بنسبة 1.5 في المئة.
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