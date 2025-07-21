الأسهم الأوروبية تنخفض مع تقييم نتائج أعمال الشركات

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة بيانات متباينة عن نتائج أعمال لشركات، وينتظرون اتفاقًا تجاريًا محتملًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.01 بالمئة إلى 546.97 نقطة، كما تراجع مؤشر "FTSE 100" البريطاني بشكل طفيف، وسجل مؤشرا "CAC 40" الفرنسي و"DAX" الألماني ارتفاعًا بنحو 0.1 بالمئة، في ظل أداء متباين للأسواق.



وصعدت أسهم شركات الموارد الأساسية الأوروبية 2.6 بالمئة لتتصدر القطاعات الرابحة، بينما انخفضت أسهم شركات السيارات 0.3 بالمئة.



بترا