الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع

الوكيل الإخباري- اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع بدعم من تجاوز تقرير الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات.

اضافة اعلان



وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمئة، مع تداول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما أغلق مؤشر داكس الألماني على صعود 105.52 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 19120.93 نقطة.



وتصدرت أسهم البنوك المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة، في حين أضافت أسهم النفط والغاز 1.6 بالمئة، واستمرت في صعودها وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.