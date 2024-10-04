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الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 08:35 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع بدعم من تجاوز تقرير الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات.

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وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمئة، مع تداول معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني على صعود 105.52 نقطة أو بنسبة 0.55 بالمئة إلى مستوى 19120.93 نقطة.


وتصدرت أسهم البنوك المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة، في حين أضافت أسهم النفط والغاز 1.6 بالمئة، واستمرت في صعودها وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.


وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي على اعتماد تعريفات جمركية نهائية على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المصنوعة في الصين.

 
gnews

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