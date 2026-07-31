الأسهم البريطانية تسجل مستوى قياسياً جديداً

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية يترقب المستثمرون ما إذا كان المؤشر سيتمكن من تجاوز الحاجز النفسي البالغ 11 ألف نقطة خلال جلسة اليوم، وهو مستوى ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره محطة رمزية في أداء السوق.
-
أخبار متعلقة
-
النفط ينخفض بأكثر من دولار مع تزايد الإمدادات
-
الذهب عالميا يتجه لإنهاء تراجع استمر 4 أشهر
-
ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية
-
ارتفاع أغلب المؤشرات الأوروبية مع ختام التعاملات
-
ارتفاع إيرادات النفط الروسية 60 بالمئة
-
تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من 2026
-
أسعار النفط تهبط عالمياً بعد موجة صعود قوية وسط تطورات المنطقة
-
أسعار الذهب ترتفع عالمياً بعد قرار تثبيت الفائدة