الجمعة 2026-07-31 03:44 م

الأسهم البريطانية تسجل مستوى قياسياً جديداً

تراجع سوق الأسهم البريطانية مع افتتاح التداولات
الأسهم البريطانية تسجل مستوى قياسياً جديداً
 
الجمعة، 31-07-2026 03:03 م

الوكيل الإخباري-   سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، بعدما ارتفع بنسبة 0.7% خلال أول نصف ساعة من التداول، ليصل إلى 10,981.83 نقطة، في أعلى مستوى في تاريخه.

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ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية يترقب المستثمرون ما إذا كان المؤشر سيتمكن من تجاوز الحاجز النفسي البالغ 11 ألف نقطة خلال جلسة اليوم، وهو مستوى ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره محطة رمزية في أداء السوق.

 
 


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