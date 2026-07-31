الأسهم البريطانية تسجل مستوى قياسياً جديداً

الوكيل الإخباري- سجل مؤشر FTSE 100 البريطاني مستوى قياسياً جديداً خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، بعدما ارتفع بنسبة 0.7% خلال أول نصف ساعة من التداول، ليصل إلى 10,981.83 نقطة، في أعلى مستوى في تاريخه.

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