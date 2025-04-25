الأسهم الصينية واليابانية تواصل المكاسب

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مرتفعاً بأقل من 0.1 بالمئة، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر المركب في شنغهاي.
وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.3 بالمئة، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع الذي اقتصر على أيام عمل قصيرة بسبب العطلات إلى 2.7 بالمئة، وهو أفضل أداء في ما يقرب من شهرين، وفقا لشبكة (سي إن إن) .
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