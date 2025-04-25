الجمعة 2025-04-25 04:10 م
 

الأسهم الصينية واليابانية تواصل المكاسب

الأسهم الصينية واليابانية
الأسهم الصينية واليابانية
 
الجمعة، 25-04-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، اليوم الجمعة، مسجّلة ثاني أسبوع من المكاسب على التوالي، مع تخفيف كل من الولايات المتحدة والصين مواقفهما بشأن حرب تجارية شاملة، ما جلب الارتياح للمستثمرين.

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وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مرتفعاً بأقل من 0.1 بالمئة، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر المركب في شنغهاي.


وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.3 بالمئة، لتصل مكاسبه خلال الأسبوع الذي اقتصر على أيام عمل قصيرة بسبب العطلات إلى 2.7 بالمئة، وهو أفضل أداء في ما يقرب من شهرين، وفقا لشبكة (سي إن إن) .

 
gnews

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