الأسهم الصينية واليابانية تواصل المكاسب

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف، اليوم الجمعة، مسجّلة ثاني أسبوع من المكاسب على التوالي، مع تخفيف كل من الولايات المتحدة والصين مواقفهما بشأن حرب تجارية شاملة، ما جلب الارتياح للمستثمرين.

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وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين مرتفعاً بأقل من 0.1 بالمئة، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر المركب في شنغهاي.