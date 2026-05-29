الأسهم العالمية تبلغ ذروة قياسية جديدة

ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا
الجمعة، 29-05-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري-    صعدت الأسهم إلى مستوى قياسي، اليوم الجمعة، بعدما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، كما يتجه مؤشر "إس آند بي 500" نحو أسبوع تاسع على التوالي من المكاسب، وهي سلسلة لم تتكرر إلا 4 مرات منذ 1985. وكانت الأسهم الآسيوية تتجه نحو أسبوع ثانٍ من الصعود.

 
 


