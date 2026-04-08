الأسهم العالمية تقفز بعد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري- قفزت الأسهم العالمية اليوم بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ما منح الأسواق راحة من التقلبات العنيفة التي غذاها الصراع في الشرق الأوسط.



وقفز مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1% مسجلا أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، حيث تراهن الأسواق على أن انخفاض أسعار النفط سيساعد في كبح التضخم وإنعاش النمو الاقتصادي.

وارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة بأكثر من 2.7%، بينما قفزت العقود الأوروبية بنسبة 5.3%.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي برز كملاذ آمن خلال النزاع، بنسبة 1.15% إلى 97.7130 نقطة، في حين ارتفع الذهب في العقود الفورية بنسبة 2.8% إلى 4839.49 دولار للأونصة.



وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة "سوميتومو ميتسوي ترست" لإدارة الأصول في طوكيو: "في الوقت الحالي، هذا يمثل راحة للأسواق، فقد هدأت الأمور. لكن ليس هناك ما يضمن سير الأمور بسلاسة من الآن فصاعدا، ولا ينبغي للمستثمرين أن يستبقوا الأحداث".



من جهته قال ماثيو هوبت، مدير صندوق في ويلسون لإدارة الأصول في سيدني إنها "نتيجة جيدة بالنظر إلى البدائل، لأنها تظهر رغبة في إنجاز شيء ما. كما أنها تظهر مؤشرات واعدة على أننا تجنبنا السيناريو الأسوأ".



بعض المستثمرين ما زالوا متشككين

وقال نيل نيومان، رئيس الاستراتيجية في شركة أستريس أدفيزوري جابان: "تعتمد التوقعات على ما إذا كانت الهدنة ستصمد، وفي الوقت الحالي لا أملك ثقة كبيرة في ذلك. لذا، فإنني أعتبر هذه حالة ارتياح هشة للغاية. وأوصي باستخدام التقلبات للخروج من الأسهم ضعيفة الأداء وبناء مراكز استراتيجية".



وسيكون الاختبار الرئيسي للمستثمرين هو ما إذا كانت تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز ستظل دون انقطاع".



وفيما يلي أبرز تحركات أسواق الأسهم:



ارتفعت عقود S&P 500 الآجلة بنسبة 2.7% (الساعة 6:52 صباحا بتوقيت لندن).

ارتفعت عقود Nasdaq 100 الآجلة بنسبة 3.3%.

صعد مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1%.

ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 3.4%.

صعد المؤشر الأسترالي S&P/ASX 200 بنسبة 2.6%.

ارتفع هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.1%.

صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.5%.



العملات:

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.15%.

ارتفع اليورو بنسبة 0.9% إلى 1.1703 دولار.

صعد الين الياباني بنسبة 0.9% إلى 158.16 ين لكل دولار.

ارتفع اليوان الخارجي بنسبة 0.5% إلى 6.8236 يوان لكل دولار.

قفز الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2% إلى 1.3444 دولار.



العملات المشفرة:

ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.6% إلى 71,796.63 دولار.

صعدت إيثريوم بنسبة 6.1% إلى 2,243.16 دولار.