الأسهم العالمية تقفز بقوة وتقترب من قمم تاريخية

الإثنين، 25-05-2026 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت الأسهم العالمية بقوة اليوم الاثنين، واقتربت من مستويات قياسية، بينما تراجع النفط بعدما أشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. كما انخفض الدولار.اضافة اعلان


وحسب وكالة (بلومبرغ) للأخبار الاقتصادية، صعد مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3 بالمئة، ليقترب من أعلى مستوى على الإطلاق بلغه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقفز مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم الاثنين 3 بالمئة، ليتجاوز مستوى 65 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، بينما ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1 بالمئة.

وجاءت التحركات مع تراجع خام "برنت" بأكثر من 4 بالمئة إلى نحو 99.25 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، وسط تفاؤل بأن الاتفاق سيساعد على استئناف تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي في الشرق الأوسط.
 
 


