الأسواق الأوروبية تتراجع بشكل حاد مع ترقب رسوم ترامب الجمركية

الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية، انخفاضا حادا اليوم الاثنين، مع استعداد المستثمرين العالميين لدخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 1.5 بالمئة، مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الرئيسية بشكل كبير.



وبحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، فإن موجة البيع تأتي قبل بدء سريان مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب يوم الأربعاء الماضي، بما في ذلك ضريبة بنسبة 25 بالمئة على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".



وتصدر مؤشر داكس الألماني الخسائر، حيث انخفض بنسبة 1.94 بالمئة وسجل 22025.45 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4 بالمئة إلى 8537.60 نقطة، وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.9 بالمئة إلى 7765.57 نقطة.



هذا وانخفض مؤشر ستوكس للسيارات وقطع الغيار الأوروبي بنسبة 1.7 بالمئة، وانخفضت أسهم فولكسفاغن بنسبة 1.7 بالمئة، بينما انخفضت أسهم مرسيدس-بنز بنسبة 1.5 بالمئة، ورينو بنسبة 2.5 بالمئة.