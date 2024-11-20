الأسواق الأوروبية ترتفع بدفعة من أسهم البنوك وشركات التشييد

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الوكيل الإخباري- بعد ثلاث جلسات من التراجع، فتح المؤشر الأوروبي، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بدفعة من أسهم شركات التشييد والبنوك التي قادت التعافي العام للسوق في وقت انحسرت فيه الرهانات على الملاذات الآمنة بانحسار مخاوف جيوسياسية. اضافة اعلان





وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.



وبعد يوم من خفض روسيا للمعايير التي يمكن بموجبها شن ضربة نووية، ذكرت رويترز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على مناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بما يستبعد التنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي وعن خطط كييف للانضمام لحلف شمال الأطلسي.



كما ينصب التركيز على الشخصيات المختارة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب لشغل مناصب رئيسية.

