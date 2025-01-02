الأسواق الأوروبية تغلق أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.11 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 510.73 نقطة في نهاية التعاملات، معوضاً الخسائر السابقة مع إعادة فتح البورصات الإقليمية بعد عطلة رأس السنة الجديدة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وتمكن مؤشر كاك 40 الفرنسي من تعويض الخسائر السابقة، وزاد بنحو 13.02 نقطة أو بنسبة 0.18 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7393.76 نقطة، كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 115.52 نقطة أو بنسبة 0.58 بالمئة إلى مستوى 20024.66 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 87.07 نقطة أو بنسبة 1.07 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8260.09 نقطة.
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