الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي وتسجل مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع جماعي اليوم الجمعة، بدعم من تقارير أرباح الشركات وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية إثر التخبط بشأن الرسوم الجمركية.

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وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.34 بالمئة إلى 520.39 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وعلى الصعيد الإقليمي، صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.78 بالمئة إلى 22.236.41 نقطة، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.45 بالمئة إلى 7.536.26 نقطة.



وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.09 بالمئة مسجلاً ارتفاعاً للجلسة التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2019.