الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي وتسجل مكاسب أسبوعية

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.34 بالمئة إلى 520.39 نقطة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وعلى الصعيد الإقليمي، صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.78 بالمئة إلى 22.236.41 نقطة، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.45 بالمئة إلى 7.536.26 نقطة.
وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.09 بالمئة مسجلاً ارتفاعاً للجلسة التاسعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2019.
وحقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي سلسلة من المكاسب على مدار ثلاثة أيام، حيث ارتفع بنسبة 3 بالمئة هذا الأسبوع.
-
أخبار متعلقة
-
الأسهم الصينية واليابانية تواصل المكاسب
-
ارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة البريطانية
-
تراجع الإسترليني أمام الدولار
-
الكشف عن سبب انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة
-
أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية وسط فوضى الرسوم
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا صباح الجمعة
-
روسيا: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى أكثر من 681 مليار دولار
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع