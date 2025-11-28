الجمعة 2025-11-28 11:59 م

الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع

الجمعة، 28-11-2025 10:14 م

الوكيل الإخباري- شهدت الأسهم الأوروبية أداءً إيجابيًا إلى حد كبير اليوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون نهاية شهر متقلب.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة تقارب 0.2 بالمئة، مع تسجيل البورصات الرئيسية ومعظم القطاعات أداءً إيجابيًا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.29 بالمئة إلى 8122.71 نقطة، وارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.27 بالمئة إلى 9720.51 نقطة.


وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 23828.25 نقطة.


شهد شهر تشرين الثاني تقلبات في أسواق الأسهم، مع عودة المخاوف من المبالغة في تقييمات الذكاء الاصطناعي، مما تسبب في موجة صعود وهبوط حادة، عززت من نتائج موسم الأرباح الأخير، وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.


