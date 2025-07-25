الجمعة 2025-07-25 08:59 م
 

الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض ملحوظ

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
أسواق الأسهم الأوروبية
 
الجمعة، 25-07-2025 08:39 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض ملحوظ عن أدنى مستوياتها في جلسة اليوم الجمعة، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في الأول من آب لا تتجاوز 50 بالمئة.

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وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 في البداية بشكل حاد إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 0.6 بالمئة بعد تصريحات ترمب بفترة وجيزة، لكنه أنهى اليوم بانخفاض قدره 0.2 بالمئة مسجلاً مكاسب أسبوعية هامشية، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .

 
 
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