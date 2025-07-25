الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض ملحوظ

وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 في البداية بشكل حاد إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 0.6 بالمئة بعد تصريحات ترمب بفترة وجيزة، لكنه أنهى اليوم بانخفاض قدره 0.2 بالمئة مسجلاً مكاسب أسبوعية هامشية، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
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