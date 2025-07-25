الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض ملحوظ

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض ملحوظ عن أدنى مستوياتها في جلسة اليوم الجمعة، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في الأول من آب لا تتجاوز 50 بالمئة.

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