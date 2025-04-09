الأسواق الأوروبية والبريطانية تهوي مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية

الوكيل الإخباري- شهدت مؤشرات البورصة الرئيسية في لندن وأوروبا انخفاضاً حاداً مع بداية التداولات صباح اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) البريطاني بنسبة 2.2 بالمئة في التعاملات الصباحية، ليمحو بذلك معظم المكاسب التي سجلها أمس الثلاثاء.



كما هبط مؤشر داكس (DAX) الألماني بنسبة تقارب 2.3 بالمئة، في حين سجل مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي انخفاضاً بنسبة 2.4 بالمئة.



ولم تكن السوق الإسبانية بمنأى عن هذا التراجع، حيث انخفض مؤشر إيبكس (Ibex) بنسبة 2 بالمئة.



وتأتي هذه التراجعات في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات الرسوم الأميركية الجديدة على التجارة العالمية، وسط توترات متزايدة قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية وخارجها.