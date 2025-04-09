الأربعاء 2025-04-09 01:20 م
 

الأسواق الأوروبية والبريطانية تهوي مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 09-04-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري- شهدت مؤشرات البورصة الرئيسية في لندن وأوروبا انخفاضاً حاداً مع بداية التداولات صباح اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اضافة اعلان


ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) البريطاني بنسبة 2.2 بالمئة في التعاملات الصباحية، ليمحو بذلك معظم المكاسب التي سجلها أمس الثلاثاء.


كما هبط مؤشر داكس (DAX) الألماني بنسبة تقارب 2.3 بالمئة، في حين سجل مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي انخفاضاً بنسبة 2.4 بالمئة.


ولم تكن السوق الإسبانية بمنأى عن هذا التراجع، حيث انخفض مؤشر إيبكس (Ibex) بنسبة 2 بالمئة.


وتأتي هذه التراجعات في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات الرسوم الأميركية الجديدة على التجارة العالمية، وسط توترات متزايدة قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية وخارجها.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

غعنت

فن ومشاهير زينة تشعل مواقع التواصل برسالة غامضة.. من تقصد؟

اى

فن ومشاهير أحمد السقا وأحمد فهمي يتعاونان في فيلم 'أحمد وأحمد' بعد 15 عاما من الوعد

الدفاع المدني

أخبار محلية تحذيرات هامة للمواطنين بشأن الحالة الجوية

غت

طب وصحة حمى الفأر: خطر على الكلى وكيفية الوقاية منها

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية آذار

تعبيرية

أسواق ومال بعد هجرة آلاف الأثرياء .. لندن تغادر قائمة أغنى خمس مدن في العالم

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: لن نتهاون مع هؤلاء في الداخل أو الخارج

غا

منوعات كيفية تحرير صوتك كصانع محتوى: خطوات لبناء حضور مؤثر



 
 



الأكثر مشاهدة