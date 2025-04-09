الأسواق الأوروبية والبريطانية تهوي مع بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) البريطاني بنسبة 2.2 بالمئة في التعاملات الصباحية، ليمحو بذلك معظم المكاسب التي سجلها أمس الثلاثاء.
كما هبط مؤشر داكس (DAX) الألماني بنسبة تقارب 2.3 بالمئة، في حين سجل مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي انخفاضاً بنسبة 2.4 بالمئة.
ولم تكن السوق الإسبانية بمنأى عن هذا التراجع، حيث انخفض مؤشر إيبكس (Ibex) بنسبة 2 بالمئة.
وتأتي هذه التراجعات في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات الرسوم الأميركية الجديدة على التجارة العالمية، وسط توترات متزايدة قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية وخارجها.
-
أخبار متعلقة
-
بعد هجرة آلاف الأثرياء .. لندن تغادر قائمة أغنى خمس مدن في العالم
-
ارتفاع أسعار الذهب 1% مع سريان الرسوم الجمركية الأميركية
-
انخفاض حاد في الأسواق الآسيوية
-
انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات
-
تدخل اليوم حيز التنفيذ.. كندا تنفذ وعيدها وترد على رسوم ترامب الجمركية
-
سعر نفط برنت يهبط إلى ما دون 62 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 2021
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى
-
انتعاش البورصات العربية مع ارتفاع الأسواق العالمية