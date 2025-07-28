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الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-   شهدت الأسواق المالية العالمية انتعاشا ملحوظا، اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.

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وقفزت المؤشرات الأوروبية مع افتتاح جلسات التداول، مدفوعة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأحد، خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منتجع تورنبيري باسكتلندا.


وارتفع كل من مؤشر "فايننشال تايمز 100" في بورصة لندن بنسبة 0.5 بالمئة، ومؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8 بالمئة، في حين صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1 بالمئة، وسجل المؤشر الإسباني "إيبكس" زيادة مماثلة بنسبة 0.8 بالمئة.


أما في الأسواق الآسيوية، سارت معظم البورصات على النهج ذاته؛ حيث ارتفع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.4 بالمئة، ومؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بالنسبة نفسها، بينما سجل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة.


وكذلك صعد مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة.

 
 
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