الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وقفزت المؤشرات الأوروبية مع افتتاح جلسات التداول، مدفوعة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأحد، خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منتجع تورنبيري باسكتلندا.
وارتفع كل من مؤشر "فايننشال تايمز 100" في بورصة لندن بنسبة 0.5 بالمئة، ومؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8 بالمئة، في حين صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1 بالمئة، وسجل المؤشر الإسباني "إيبكس" زيادة مماثلة بنسبة 0.8 بالمئة.
أما في الأسواق الآسيوية، سارت معظم البورصات على النهج ذاته؛ حيث ارتفع مؤشر "إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.4 بالمئة، ومؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بالنسبة نفسها، بينما سجل مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي ارتفاعا قدره 0.6 بالمئة.
وكذلك صعد مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي واحتمال تمديد تعليق الرسوم مع بكين
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
-
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أغسطس
-
وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين
-
ترامب يدرس إصدار شيكات استرداد نقدي للأمريكيين من عائدات الرسوم الجمركية
-
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس