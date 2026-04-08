الأربعاء 2026-04-08 11:05 م

الأسواق العالمية تنتعش بعد هدنة بين واشنطن وطهران

الأربعاء، 08-04-2026 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   هوت أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، وقفزت الأسواق الآسيوية وعقود الأسهم الأمريكية المستقبلية بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.


وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4.8 بالمئة، بينما حقق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مكاسب بنسبة 5.6 بالمئة.

وارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المستقبلية بنسبة 2.3 بالمئة بحلول الساعة 09:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سجلت عقود داو المستقبلية ارتفاعًا بنسبة 2 بالمئة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وانخفضت عقود خام النفط الأمريكي بنسبة 14.3 بالمئة لتصل إلى 96.83 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 13.3 بالمئة إلى 94.74 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب التي عطّلت إنتاج ونقل النفط في الخليج.

ويخرج جزء كبير من هذا النفط عبر مضيق هرمز للوصول إلى العملاء حول العالم.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مع إعادة الأسواق تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدّأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4812.49 دولارًا للأونصة (الأوقية)، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.4 بالمئة إلى 4841.60 دولارًا، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.

وانخفض الذهب، الذي بدأ العام بقوة، بأكثر من ثمانية بالمئة منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 76.48 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى 2020.57 دولارًا، وصعد البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 1529.35 دولارًا.

سكاي نيوز
 
 


