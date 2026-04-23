الخميس 2026-04-23 05:14 م

الإحصاء السعودية: انخفاض حصة النفط بالصادرات إلى 68.7% في فبراير الماضي

الخميس، 23-04-2026 05:03 م

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس أن حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات السعودية انخفضت في فبراير الماضي إلى 68.7%، مقابل 71.5% في فبراير 2025.

وجاء في تقرير الهيئة: بلغت حصة صادرات النفط 68.7% في فبراير، مقابل 71.5% في فبراير 2025، بينما كانت النسبة في يناير 2026 قد بلغت 67.2%.

وأضاف التقرير أن الصادرات النفطية ارتفعت في فبراير بنسبة 2.9% على أساس شهري و0.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 68.047 مليار ريال (نحو 18.1 مليار دولار).


كما أشارت الهيئة إلى أن حصة الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 17.5% في فبراير مقابل 17.2% في يناير و17.2% في فبراير من العام الماضي، مسجلة نموا شهريا بنسبة 2.3% وسنويا بنسبة 6.3% لتصل إلى 17.293 مليار ريال (4.6 مليار دولار).

 
 


أخبار محلية تراجع الجرائم في الأردن بنسبة 4.01% في 2025

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون

أخبار محلية ندوة في "اليرموك" تستعرض المنجز الدور الثقافي والأدبي لكرسي عرار

عربي ودولي ترامب يأمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع ألغاما في مضيق هرمز

عربي ودولي إيران.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي

أخبار محلية توقف مؤقت محتمل لخدمات تطبيق سند بسبب تحديثات فنية

أخبار محلية ورشة توعوية في "النقل" حول قانون حماية البيانات الشخصية



 
 




