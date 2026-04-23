الإحصاء السعودية: انخفاض حصة النفط بالصادرات إلى 68.7% في فبراير الماضي

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس أن حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات السعودية انخفضت في فبراير الماضي إلى 68.7%، مقابل 71.5% في فبراير 2025.



بلغت حصة صادرات النفط 68.7% في فبراير، مقابل 71.5% في فبراير 2025، بينما كانت النسبة في يناير 2026 قد بلغت 67.2%.

وأضاف التقرير أن الصادرات النفطية ارتفعت في فبراير بنسبة 2.9% على أساس شهري و0.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 68.047 مليار ريال (نحو 18.1 مليار دولار).