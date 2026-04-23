الإحصاء السعودية: انخفاض حصة النفط بالصادرات إلى 68.7% في فبراير الماضي

وجاء في تقرير الهيئة: بلغت حصة صادرات النفط 68.7% في فبراير، مقابل 71.5% في فبراير 2025، بينما كانت النسبة في يناير 2026 قد بلغت 67.2%.
وأضاف التقرير أن الصادرات النفطية ارتفعت في فبراير بنسبة 2.9% على أساس شهري و0.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 68.047 مليار ريال (نحو 18.1 مليار دولار).
كما أشارت الهيئة إلى أن حصة الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 17.5% في فبراير مقابل 17.2% في يناير و17.2% في فبراير من العام الماضي، مسجلة نموا شهريا بنسبة 2.3% وسنويا بنسبة 6.3% لتصل إلى 17.293 مليار ريال (4.6 مليار دولار).
-
