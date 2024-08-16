الجمعة 2024-08-16 05:38 م
 


الإسترليني يتجاوز حاجز 1.29 دولار

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 16-08-2024 03:57 م
الوكيل الإخباري-   ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، أمام الدولار، متجاوزا حاجز 29ر1 دولار.
ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند مستوى 2904ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 بالمئة عن الجلسة السابقة.
كما صعد أيضا مقابل العملة الأوروبية (يورو)، بنسبة 17ر0 بالمئة ليصل عند 1738ر1 يورو.
gnews

أحدث الأخبار

انتهاء جولة مفاوضات الدوحة وبيان للوسطاء بشأن الخطوات القادمة

فلسطين عاجل تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

جانب من القصف على الحدود بين لبنان وإسرائيل

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يدين هجمات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين

ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان

كتائب القسام

فلسطين القسام: نستهدف قوات العدو في محور نتساريم

غزة

فلسطين وزير خارجية مصر: وقف إطلاق النار بغزة الأساس لوقف التصعيد

تعبيرية

أسواق ومال الإسترليني يتجاوز حاجز 1.29 دولار

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الجمعة





 


 


الأكثر مشاهدة