الإسترليني يتجاوز حاجز 1.29 دولار

ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند مستوى 2904ر1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 بالمئة عن الجلسة السابقة.
كما صعد أيضا مقابل العملة الأوروبية (يورو)، بنسبة 17ر0 بالمئة ليصل عند 1738ر1 يورو.
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