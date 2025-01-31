الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار بنسبة 09ر0 بالمئة ليجري تداوله عند 2407ر1 دولار، بينما صعد بنسبة 08ر0 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ سعره 1960ر1 يورو.
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