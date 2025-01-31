الجمعة 2025-01-31 04:40 م
 

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 31-01-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار بنسبة 09ر0 بالمئة ليجري تداوله عند 2407ر1 دولار، بينما صعد بنسبة 08ر0 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ سعره 1960ر1 يورو.

 
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