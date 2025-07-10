الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

وبحسب البيانات التي نشرتها مراكز المال البريطانية، اليوم الخميس، فقد تراجع الإسترليني بنسبة 34ر0 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 1.35591 دولار.
وفي المقابل، شهد الإسترليني، ارتفاعاً أكبر أمام اليورو، حيث ارتفع بنسبة 06ر0 بالمئة ليصل إلى 1.16114 يورو.
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