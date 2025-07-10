الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني انخفاضاً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي، لكنه ارتفع مقابل اليورو، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية والمخاوف من تباطؤ النمو في المملكة المتحدة.

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وبحسب البيانات التي نشرتها مراكز المال البريطانية، اليوم الخميس، فقد تراجع الإسترليني بنسبة 34ر0 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 1.35591 دولار.