الجمعة 2026-05-01 02:29 م

الإسترليني يتراجع بشكل طفيف امام الدولار واليورو

الجمعة، 01-05-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.اضافة اعلان


وبلغ سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار الأميركي 1.36039 دولار، منخفضاً بنسبة 0.02 بالمئة، فيما تراجع أمام اليورو إلى 1.15893 يورو بانخفاض نسبته 0.06 بالمئة.
 
 


