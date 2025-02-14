الجمعة 2025-02-14 07:52 م
 

الإسترليني يرتفع أمام الدولار فوق حاجز الـ 26ر1 دولار

الجنية الاسترليني
الجنيه الإسترليني
الجمعة، 14-02-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا أمام الدولار الأميركي بلغ 08ر1 بالمئة متجاوزا حاجز 26ر1 دولار.

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ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، وصل الإسترليني اليوم عند 2610ر1 دولار، كما ارتفع أيضا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 08ر0 بالمئة عند 2013ر1 يورو.

 
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