الإسترليني يرتفع أمام الدولار فوق حاجز الـ 26ر1 دولار

ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، وصل الإسترليني اليوم عند 2610ر1 دولار، كما ارتفع أيضا مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 08ر0 بالمئة عند 2013ر1 يورو.
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