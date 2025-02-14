الإسترليني يرتفع أمام الدولار فوق حاجز الـ 26ر1 دولار

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا أمام الدولار الأميركي بلغ 08ر1 بالمئة متجاوزا حاجز 26ر1 دولار.

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