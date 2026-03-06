الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

وفي المقابل، انخفض الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل سعر الصرف إلى 1.33273 دولار .
