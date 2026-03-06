الجمعة 2026-03-06 05:33 م

الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار
الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار
 
الجمعة، 06-03-2026 04:31 م
الوكيل الإخباري-  سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل سعر صرفه إلى 1.15257 يورو، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.اضافة اعلان


وفي المقابل، انخفض الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل سعر الصرف إلى 1.33273 دولار .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام

أخبار محلية "أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام

توقيع اتفاقية تعاون بين حملة البر والإحسان وصندوق الزكاة الأردني

أخبار محلية توقيع اتفاقية تعاون بين حملة البر والإحسان وصندوق الزكاة الأردني

مندوبًا عن الملك .. الأمير علي بن نايف يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ122

أخبار محلية مندوبًا عن الملك .. الأمير علي بن نايف يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ122

الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

أسواق ومال الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة

عربي ودولي انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة

طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام

عربي ودولي طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام

قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران

عربي ودولي قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران

الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام



 




الأكثر مشاهدة