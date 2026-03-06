الإسترليني يرتفع مقابل اليورو وينخفض أمام الدولار

04:31 م

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل سعر صرفه إلى 1.15257 يورو، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.





وفي المقابل، انخفض الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل سعر الصرف إلى 1.33273 دولار .







