الجمعة 2025-12-19 05:20 م

الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو

الجمعة، 19-12-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري-   سجّل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل سعره 1.33738 دولار، وفقاً لمراكز المال البريطانية.

وفي المقابل، ارتفع الإسترليني بشكل أمام اليورو بنسبة 0.04 بالمئة، مسجلاً 1.14194 يورو، في ظل تداولات حذرة في أسواق العملات.

 
 


