الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل سعره 1.33738 دولار، وفقاً لمراكز المال البريطانية.

