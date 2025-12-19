الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو

وفي المقابل، ارتفع الإسترليني بشكل أمام اليورو بنسبة 0.04 بالمئة، مسجلاً 1.14194 يورو، في ظل تداولات حذرة في أسواق العملات.
