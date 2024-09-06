الإسترليني يسجل ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار الأميركي، بحسب تقارير من مراكز المال البريطانية.
وارتفع الإسترليني بنسبة 0.03 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى مستوى 1.3172 دولار أميركي. في المقابل، استقر سعر صرف الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.1858 يورو.
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