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الإسترليني يسجل ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 06-09-2024 02:21 م

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار الأميركي، بحسب تقارير من مراكز المال البريطانية.اضافة اعلان


وارتفع الإسترليني بنسبة 0.03 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى مستوى 1.3172 دولار أميركي. في المقابل، استقر سعر صرف الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.1858 يورو.

 
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