الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- أفادت التقارير المالية البريطانية بأن الجنيه الإسترليني سجّل مكاسب جديدة في أسواق الصرف، مواصلاً الأداء الإيجابي أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، مدعوماً بتحسّن بيانات الاقتصاد البريطاني.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.35246 دولار، كما صعد أمام اليورو بنسبة 0.29 بالمئة ليسجّل 1.1522 يورو لكل جنيه إسترليني.

