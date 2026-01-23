الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو

وبحسب بيانات التداول، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.35246 دولار، كما صعد أمام اليورو بنسبة 0.29 بالمئة ليسجّل 1.1522 يورو لكل جنيه إسترليني.
