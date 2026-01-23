الجمعة 2026-01-23 03:05 م

الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو

ا
أرشبفية
 
الجمعة، 23-01-2026 02:16 م

الوكيل الإخباري- أفادت التقارير المالية البريطانية بأن الجنيه الإسترليني سجّل مكاسب جديدة في أسواق الصرف، مواصلاً الأداء الإيجابي أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، مدعوماً بتحسّن بيانات الاقتصاد البريطاني.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات التداول، ارتفع الإسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.15 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.35246 دولار، كما صعد أمام اليورو بنسبة 0.29 بالمئة ليسجّل 1.1522 يورو لكل جنيه إسترليني.

 

بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية تطلق عروضًا وتخفيضات تلبي احتياجات الأسرة حتى 5 آذار المقبل

ن

اقتصاد محلي اجتماع أردني - أوروبي ببروكسل الاثنين تمهيدا لمؤتمر استثماري في البحر الميت 21 نيسان

ا

أسواق ومال الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو

ت

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة "ريادة الأعمال الرقمية" بمركز شباب الوسطية

و

أسواق ومال الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران 2025

ت

عربي ودولي الأمم المتحدة: الوضع الأمني بمخيم الهول في سوريا يحول دون دخوله

ت

عربي ودولي رئيس الوزراء الإسباني: لن ننضم إلى مجلس ترامب للسلام

ت

عربي ودولي الداخلية السورية: إدارة السجون تسلّمت سجن الأقطان في الرقة



 




الأكثر مشاهدة