الإسترليني يواصل مكاسبه أمام الدولار واليورو

كما ارتفع الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.35 بالمئة، ليبلغ 1.17611 يورو، في مؤشر على استمرار تحسن أداء العملة البريطانية.
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