الأربعاء 2026-07-15 08:40 م

الإسترليني يواصل مكاسبه أمام الدولار واليورو

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أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:13 م

الوكيل الإخباري- أفادت مراكز المال البريطانية بأن الجنيه الإسترليني واصل أداءه الإيجابي في تعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 0.32 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.34465 دولار.

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كما ارتفع الإسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.35 بالمئة، ليبلغ 1.17611 يورو، في مؤشر على استمرار تحسن أداء العملة البريطانية.

 
 


gnews

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