الإسترليني يواصل مكاسبه أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- أفادت مراكز المال البريطانية بأن الجنيه الإسترليني واصل أداءه الإيجابي في تعاملات، اليوم الأربعاء، مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 0.32 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.34465 دولار.

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