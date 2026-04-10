الإمارات تفوز باستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد 2029

الوكيل الإخباري- فازت دولة الإمارات ‏العربية المتحدة باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي.

وتضم الاجتماعات العالمية محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية من 190 دولة، لتمثل الاجتماعات منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي.