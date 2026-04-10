السبت 2026-04-11 10:33 ص

الإمارات تفوز باستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد 2029

الجمعة، 10-04-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري- فازت دولة الإمارات ‏العربية المتحدة باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي.

وتضم الاجتماعات العالمية محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية من 190 دولة، لتمثل الاجتماعات منصة رئيسية لرسم سياسات الاستقرار المالي العالمي وصياغة مستقبل الاقتصاد الدولي.


وأكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الجمعة، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث المهم يعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة الإمارات وقدراتها وإمكاناتها.

 
 


