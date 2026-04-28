الثلاثاء 2026-04-28 07:22 م

الإمارات تنسحب من منظمة "أوبك"

أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-04-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف (أوبك +) على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من أيار المقبل.

اضافة اعلان


ووصف القرار بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات بأنه "يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة ويرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".


وجاء القرار بحسب الوكالة "بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".


وقال مصدر مقرب من وزارة الطاقة الإماراتية "نظرا للوضع الراهن في مضيق هرمز، لم ترغب الإمارات في التقيد بحصص الإنتاج بعد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها".


يذكر أن الإمارات التي استحوذت على 11 بالمئة من إنتاج أوبك عام 2025 كانت انضمت إلى المنظمة عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: دراسة لمشروع متكامل لتطوير الملعب البلدي وإعادة تأهيله

كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

أخبار محلية كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الأمن العام يحقق في ملابسات العثور على جثة شاب في المفرق

العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم

أخبار محلية العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم

أسواق ومال الإمارات تنسحب من منظمة "أوبك"

اقتصاد محلي البورصة تدعو الشركات المُدْرجة لتزويدها بالبيانات المالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران ابلغتنا أنها بحالة انهيار

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 




الأكثر مشاهدة

 