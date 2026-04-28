الإمارات تنسحب من منظمة "أوبك"

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف (أوبك +) على أن يسري القرار اعتبارا من الأول من أيار المقبل.

اضافة اعلان



ووصف القرار بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات بأنه "يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة ويرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".



وجاء القرار بحسب الوكالة "بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".



وقال مصدر مقرب من وزارة الطاقة الإماراتية "نظرا للوضع الراهن في مضيق هرمز، لم ترغب الإمارات في التقيد بحصص الإنتاج بعد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها".