الاتحاد الأوروبي: تدفقات النفط من الشرق الأوسط تتعافى

وأضافت المجموعة في بيان "لاحظت مجموعة تنسيق النفط تقارير تفيد بأن التدفقات التجارية بدأت تتعافى ببطء عقب مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. غير أن المجموعة لاحظت أيضا أن إمدادات المنطقة ستستغرق وقتا للوصول إلى أوروبا".
وأوضحت "فيما يتعلق بالنفط الخام، ترى المجموعة أن الوضع مستقر في الوقت الراهن، إلى حد كبير بفضل السحب من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية"
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