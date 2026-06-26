الاتحاد الأوروبي: تدفقات النفط من الشرق الأوسط تتعافى

الوكيل الإخباري- قالت مجموعة تنسيق النفط التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة إن تدفقات الخام تتعافى ببطء عقب اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء حرب إيران لكن وصول هذه الإمدادات إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت.

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وأضافت المجموعة في بيان "لاحظت مجموعة تنسيق النفط تقارير تفيد بأن التدفقات التجارية بدأت تتعافى ببطء عقب مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. غير أن المجموعة لاحظت أيضا أن إمدادات المنطقة ستستغرق وقتا للوصول إلى أوروبا".