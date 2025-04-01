الاتحاد الأوروبي صدر 5.4 مليون سيارة خلال 2024 بنحو 165.2 مليار يورو

الوكيل الإخباري- كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق الاتحاد الأوروبي فائضًا في تجارة السيارات يبلغ 89.3 مليار يورو في عام 2024 إثر تصديره أكثر من 5 ملايين سيارة.

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