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الاتحاد الأوروبي صدر 5.4 مليون سيارة خلال 2024 بنحو 165.2 مليار يورو

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الثلاثاء، 01-04-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري-   كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق الاتحاد الأوروبي فائضًا في تجارة السيارات يبلغ 89.3 مليار يورو في عام 2024 إثر تصديره أكثر من 5 ملايين سيارة.

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وصدر الاتحاد الأوروبي 5.4 مليون سيارة خلال عام 2024، بينما استورد نحو 4 ملايين سيارة، وبلغت قيمة السيارات المصدرة 165.2 مليار يورو، فيما بلغت قيمة السيارات الواردة 75.9 مليار يورو، ليحقق التكتل الأوروبي فائضًا قدره 89.3 مليار يورو، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

 
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