الاتحاد الأوروبي صدر 5.4 مليون سيارة خلال 2024 بنحو 165.2 مليار يورو

وصدر الاتحاد الأوروبي 5.4 مليون سيارة خلال عام 2024، بينما استورد نحو 4 ملايين سيارة، وبلغت قيمة السيارات المصدرة 165.2 مليار يورو، فيما بلغت قيمة السيارات الواردة 75.9 مليار يورو، ليحقق التكتل الأوروبي فائضًا قدره 89.3 مليار يورو، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
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