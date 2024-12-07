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الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد روسيا
السبت، 07-12-2024 02:31 م
الوكيل الإخباري-  نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي فشلوا، الجمعة، في إقرار الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن تمديد إعفاء يتيح لجمهورية التشيك استيراد المنتجات الروسية القائمة على النفط القادمة بشكل أساسي عبر سلوفاكيا.اضافة اعلان


وأعلن الدبلوماسيون أن دولتين عضوين عرقلتا الموافقة بسبب خلاف على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من روسيا. وسيعود أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقضة الحزمة في وقت لاحق.

وتشمل الحزمة أيضا عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي.

وكان من بين البنود التي تضمنتها العقوبات مناقشة تمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للتشيك بمواصلة استيراد الديزل وغيره من المنتجات المشتقة من النفط الروسي والمصنوعة في مصفاة في سلوفاكيا.

وفي حين قالت التشيك إنها لا تسعى لتمديد يسمح باستيراد الوقود الروسي القائم على النفط، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الذي انتهى أمده الخميس الماضي.

سكاي نيوز
 
gnews

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